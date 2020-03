Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour à l’envoyeur l’été prochain pour Toni Kroos ?

Publié le 10 mars 2020 à 11h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Toni Kroos figurerait sur les tablettes du Bayern Munich qui souhaiterait absolument le faire revenir l’été prochain.

« A 29 ans, j’ai prolongé de quatre ans et l’idée était de rester jusqu’à la fin. Et dans ma tête c’était aussi mon dernier contrat. Du moins, de longue durée », confiait Toni Kroos en février dernier, laissant donc clairement entendre que le Real Madrid serait son ultime challenge au plus haut niveau. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 avec le club merengue , le milieu de terrain allemand semble avoir fixé son avenir au Real Madrid. Et pourtant…

Le Bayern Munich veut récupérer Kroos