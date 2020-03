Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait une énorme ouverture avec Pochettino !

Publié le 10 mars 2020 à 10h30 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino serait la priorité de Florentino Pérez pour remplacer Zinedine Zidane, l'intérêt serait réciproque puisque l'Argentin rêverait d'entraîner le Real Madrid.

La saison du Real Madrid est décevante jusque-là. La victoire en Supercoupe d'Espagne ne suffira pas à contenter Florentino Pérez. Actuellement deuxième de Liga à deux points du FC Barcelone et en ballottage défavorable pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions, le club merengue pourrait connaitre une saison blanche qui ne sera pas pardonnée à Zinedine Zidane qui pourrait donc être démis de fonctions. Pour le remplacer, le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance.

Pochettino rêve du Real Madrid