Mercato - Real Madrid : L'énorme annonce du clan Pogba sur son avenir !

Publié le 10 mars 2020 à 9h00 par A.M.

Mathias Pogba, frère du milieu de terrain de Manchester United, révèle qu'il adorerait voir son frère évoluer au Real Madrid, mais cela s'annonce toutefois compliqué.

Le feuilleton Pogba n'est jamais terminé. Le milieu de terrain de l'équipe de France ne cesse de faire parler de lui. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Manchester United, Paul Pogba est critiqué en Angleterre alors qu'il peine à résoudre ses pépins physiques. Mais c'est surtout son avenir qui fait parler. Grande priorité de Zinedine Zidane au Real Madrid, le Champion du monde est régulièrement annoncé sur le départ. Et bien que Mathias Pogba, qui évolue en troisième division espagnole à Lorca, rêve de voir son frère au sein de la Casa Blanca , il reconnait qu'il y a beaucoup de bruit pour rien.

«Je veux que mon frère signe au Real Madrid»