Mercato - Real Madrid : Pérez tiendrait le successeur de Zidane !

Publié le 10 mars 2020 à 9h30 par A.M.

Libre de tout contrat depuis son licenciement de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino serait la grande priorité du Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane dont la situation est plus qu'incertaine.

Revenu sur le banc du Real Madrid il y a un an das la peau du sauveur après les échecs connus avec Julen Lopetegui et Santiago Solari, Zinedine Zidane est aujourd'hui dans une situation plus que délicate. Éliminé en Coupe du Roi, deuxième de Liga et battu par Manchester City à domicile en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2), le club merengue traverse une période plus que délicate avec notamment l'enchaînement de quatre défaites en six rencontres. Par conséquent l'avenir de Zinedine Zidane sur le banc madrilène s'inscrit clairement en pointillés. Le technicien français ne résistera pas à une nouvelle saison blanche.

Pochettino, priorité du Real Madrid