Real Madrid - Malaise : Le terrible coup de gueule de Zidane...

Publié le 10 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Après la défaite contre le Betis Séville (1-2) dimanche soir, Zinedine Zidane n'a pas manqué d'afficher sa colère suite au match réalisé par ses joueurs.

Le Real Madrid vit décidément une saison délicate. Éliminés en Coupe du Roi par la Real Sociedad, en ballottage défavorable pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions après leur défaite à domicile contre Manchester City (1-2), les Madrilènes ne sont même plus leaders de Liga. En effet, une semaine après avoir remporté le Clasico contre le FC Barcelone (2-0), le club merengue a chuté sur la pelouse du Betis Séville (1-2), permettant au Barça de reprendre la tête du Championnat avec deux points d'avance. Et la prestation du Real Madrid n'a pas du tout plu à Zinedine Zidane.

«Aujourd’hui, c’est une honte»