Mercato - Real Madrid : Zidane aurait bien prévu un gros coup cet été !

Publié le 7 mars 2020 à 0h30 par La rédaction

Dans le viseur de nombreux cadors européens pour le mercato estival, le jeune Ferrán Torres est l’une des priorités du Real Madrid. Les Merengue souhaiteraient en effet que le joueur de Valence suive les traces d'Isco ou encore Marco Asensio.

Courtisé par Liverpool ou encore le FC Barcelone, Ferrán Torres serait aussi dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années. La clause libératoire de l’international espoir espagnol est de 100M€. Un prix qui pourrait toutefois être revu à la baisse puisque la cible de Zinédine Zidane est sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Valence, et il ne semble pas près de prolonger. En effet, Ferrán Torres aurait déjà repoussé à plusieurs reprises les avances de son club formateur pour une prolongation, ce qui devrait faire les affaires du Real Madrid, qui aurait une stratégie précise.

Zidane voudrait refaire un coup à la Isco ou Asensio