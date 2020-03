Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce message très fort envoyé à Eden Hazard !

Publié le 5 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur la situation d'Eden Hazard, récemment blessé au péroné, Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, ne semble pas très inquiet en vue de l'Euro.

Sorti sur blessure contre Levante, Eden Hazard souffre d’une fissure du péroné distal droit et sera absent entre deux et trois mois. Un nouveau coup dur pour l'international belge qui traverse une première saison très compliquée au Real Madrid. Arrivé en surpoids, l'ancien Lillois a mis du temps à s'imposer avant de se blesser. De retour à son meilleur niveau, il a donc rechuté. Pas de quoi cependant inquiéter Roberto Martinez qui compte sur Eden Hazard pour l'Euro qui se déroulera l'été prochain.

«Je n’envisage pas du tout un Euro sans Eden»