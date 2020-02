Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane envoie un message fort à ses joueurs avant le Barça !

Publié le 29 février 2020 à 22h30 par Th.B.

Dimanche, le Real Madrid recevra le FC Barcelone en marge du traditionnel Clasico alors que les Merengue restent sur trois matchs sans la moindre victoire au Santiago Bernabeu. L’occasion pour Zinedine Zidane de mobiliser son vestiaire et les supporters du Real Madrid.

Alors que le Real Madrid affichait une belle forme avec une série de sept victoires consécutives, les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés face à la Real Sociedad le 6 février dernier pour le compte des ¼ de finales de Coupe du roi (3-4). Depuis, les Merengue ont gagné sur la pelouse d’Osasuna avant de concéder le nul lors de la réception du Celta Vigo, de s’incliner à Levante et face à Manchester City mercredi en Ligue des champions. Le Real Madrid n’a plus connu la victoire depuis 4 matchs. De quoi susciter des interrogations sur l’avenir de Zinedine Zidane. Mais l’entraîneur merengue a affiché sa confiance à la veille du choc face au FC Barcelone dimanche soir au Santiago Bernabeu.

« Tout ce que je peux faire, c’est de continuer à me battre avec mes joueurs »