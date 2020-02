Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Zinedine Zidane sur son avenir !

Publié le 29 février 2020 à 13h30 par T.M. mis à jour le 29 février 2020 à 13h31

Alors que Zinedine Zidane pourrait jouer gros lors des prochains rendez-vous du Real Madrid, l’entraîneur français a fait le point sur son avenir chez les Merengue.

La semaine de tous les dangers n’est pas encore terminée pour le Real Madrid. Après une défaite face à Manchester City en Ligue des Champions, c’est désormais le FC Barcelone qui se déplace au Bernabeu ce dimanche. Un Clasico qui pourrait bien être décisif pour la fin de saison en Liga. Une rencontre qui pourrait aussi être importante pour Zinedine Zidane. Après la défaite face aux Citizens, l’entraîneur merengue se retrouve fragilisé sur le banc de touche. Faut-il donc s’attendre à un second départ de Zidane ?

« Vous devez demander à quelqu’un d’autre »