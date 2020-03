Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La sortie forte de Zidane sur le cas Jovic !

Publié le 2 mars 2020 à 22h30 par A.D.

Recruté lors du dernier mercato estival, Luka Jovic peine à prendre ses marques au Real Madrid. Zinedine Zidane est revenu sur sa décision de ne pas convoquer son attaquant pour le Clasico face au Barça.

Zinedine Zindane ne veut pas justifier son choix avec Luka Jovic. Etincelant la saison dernière, l'attaquant serbe à quitté l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Auteur de 27 buts lors de l'exercice 2018-2019, Luka Jovic semble avoir perdu de sa superbe. Loin de convaincre Zinedine Zidane depuis son arrivée, l'attaquant de 22 ans peine à emmagasiner du temps de jeu. Titularisé seulement quatre fois en championnat, Luka Jovic ne figurait pas sur la feuille de match ce dimanche soir face au FC Barcelone. Interrogé sur l'absence de son joueur en conférence de presse d'après-match, Zinedine Zidane s'est prononcé.

«J'ai pris cette décision parce ce que c'est moi qui prends les décisions»