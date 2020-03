Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane fait son mea culpa…

Publié le 9 mars 2020 à 8h38 par G.d.S.S. mis à jour le 9 mars 2020 à 8h39

Battu dimanche par le Betis Séville, le Real Madrid n’a pas montré son meilleur visage. Et Zinedine Zidane a assumé ses responsabilités après la rencontre.