Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La grosse annonce de Zinedine Zidane sur Eden Hazard !

Publié le 7 mars 2020 à 20h00 par H.G.

Interrogé sur l’état de santé d’Eden Hazard, Zinedine Zidane a annoncé que l’attaquant belge pourrait faire son retour à la compétition avant la fin de l’exercice en cours alors qu’il était annoncé que sa saison était d’ores et déjà terminée.

Arrivé en provenance de Chelsea l’été dernier contre 100M€, Eden Hazard s’attendait certainement à réaliser de biens meilleurs débuts au Real Madrid. Finalement, cette première saison sous le maillot des Merengue pourrait bien être à oublier pour l’international belge en raison d’un enchainement de problèmes physiques. En effet, tout juste remis d’une blessure au pied droit, l’attaquant de 29 ans a rechuté contre Levante le 22 février dernier en ayant été victime d’une fissure du péroné droit. Toutefois, s’il était attendu qu’on ne revoie plus Eden Hazard jouer sous les couleurs du Real Madrid après avoir été opéré à Dallas, Zinedine Zidane s’est montré optimiste pour son attaquant en conférence de presse ce samedi.

« Oui, c’est possible de revoir Eden Hazard cette saison »