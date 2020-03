Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce nouveau témoignage fort sur Eden Hazard !

Publié le 4 mars 2020 à 19h30 par A.C.

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’état de santé d’Eden Hazard.

C’est une saison déjà à oublier pour Eden Hazard. Arrivé au Real Madrid avec le statut de nouveau leader de l’équipe, le Belge a été frappé par une première blessure, puis une seconde, tout récemment. Il ne devrait donc revenir qu’en toute fin de saison et certains mettent même en doute sa participation à l’Euro 2020. Ce n’est pas le cas de son sélectionneur Roberto Martinez. « Je suis convaincu qu'Hazard va revenir avant le dernier match de Liga et qu'il va être important pour le Real Madrid » a récemment confié le sélectionneur de la Belgique, au sujet d’Hazard.

« Je n’envisage pas du tout un Euro sans Eden »