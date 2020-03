Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Bale, Vinicius... Zidane envoie un message très fort !

Publié le 7 mars 2020 à 22h30 par La rédaction

Avec seulement 2 petits buts en 14 apparitions sous les couleurs du Real Madrid en Liga cette saison, Gareth Bale ne répond pas aux attentes de Zinédine Zidane, tandis que Vinicius Junior prend peu à peu sa place dans le onze du Français. L’entraîneur du club merengue s'est prononcé sur cette concurrence.

Le Real Madrid est parvenu à sortir vainqueur du Clasico face au FC Barcelone (2-0) le week-end dernier. Vinicius Jr et Mariano Diaz ont été les buteurs de la rencontre. Et cela tombe bien puisque Zinedine Zidane compte davantage sur l’ailier brésilien depuis quelques semaines. Entre les rumeurs annonçant que Gareth Bale serait sur le départ et cette hausse de forme du numéro 28, Vinicius est-il désormais plus important que le Gallois au Real Madrid ? Présent en conférence de presse ce samedi, Zinédine Zidane s'est prononcé.

«Personne n’est au-dessus de personne »