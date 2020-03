Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Harry Kane ?

Publié le 10 mars 2020 à 10h00 par La rédaction

Annoncé au Real Madrid pour remplacer Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino aurait déjà trouvé son attaquant en cas d'arrivée dans la capitale espagnole : Harry Kane.

Comme l'a révélé la presse espagnole, la piste Mauricio Pochettino en cas de départ de Zinedine Zidane semble s’intensifier au Real Madrid. L’ancien entraîneur de Tottenham serait d'ailleurs déjà en train de chercher des pistes pour dessiner les contours de son effectif au sein de la Casa Blanca. Et Pochettino pourrait mettre le paquet sur l'un de ses anciens protégés chez les Spurs pour renforcer le secteur du Real Madrid lors du prochain mercato...

Pochettino voudrait Kane au Real Madrid