Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Faut-il croire à la piste Aguero ? La réponse

Publié le 10 mars 2020 à 1h20 par La rédaction

Certains médias anglais ont annoncé que le Real Madrid pouvait se positionner sur le dossier Aguero, qui pourrait quitter City en fin de saison. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias anglais ont annoncé que Sergio Aguero pourrait disposer d’un bon de sortie en fin de saison si jamais la suspension de Ligue des champions se voyait confirmée en appel pour Manchester City. Si tel était le cas, le Real Madrid pourrait se pencher de beaucoup plus près sur son cas selon ces médias. Faut-il y croire ?

Aguero sera sur le marché

Sur le bon de sortie, c’est certain. Aguero étant à un an de la fin de son contrat l’été prochain, il sera probablement mis sur le marché, à moins d’une prolongation, rendue improbable compte tenu du contexte et de l’âge de l’Argentin. En revanche, la piste Real pourrait effectivement prendre de l’épaisseur s’il est confirmé que le club merengue décide d’attendre un an de plus pour lancer son offensive sur Mbappe. De fait, il aura besoin d’un attaquant de calibre pour épauler Benzema l’an prochain. Aguero a le bon profil pour cela, sachant que son transfert ne sera pas trop onéreux puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat avec City. Autant l’option Harry Kane, beaucoup trop chère, paraît improbable tant que Mbappe est ciblé en priorité, autant le deal Aguero paraît lui entrer dans un cadre différent.