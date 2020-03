Foot - Mercato

Mercato : Djibril Sidibé a une préférence pour son avenir !

Publié le 10 mars 2020 à 10h12 par G.d.S.S. mis à jour le 10 mars 2020 à 10h15

Prêté avec option d’achat par l’AS Monaco du côté d’Everton, Djibril Sidibé affiche son souhait de rester au sein du club anglais l’été prochain.