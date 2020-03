Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le coup de gueule du clan Pogba sur son prix !

Publié le 10 mars 2020 à 11h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de son frère, Mathias Pogba des questions concernant le prix du milieu de terrain Manchester United dont le nom revient avec insistance du côté du Real Madrid.

Priorité de Zinedine Zidane depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Paul Pogba est toutefois toujours à Manchester United où son contrat prend fin en juin 2021. Sa situation fait régulièrement parler puisqu'un départ est toujours évoqué, mais son prix a de quoi dissuader le club merengue puisque les Red Devils réclameraient plus de 150M€ pour lâcher Paul Pogba. Interrogé sur ce prix, Mathias Pogba ne cache pas son agacement.

Mathias Pogba s'agace du prix de son frère