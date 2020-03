Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce très claire sur l'avenir de Jadon Sancho !

Publié le 10 mars 2020 à 10h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur de la plupart des grands clubs européens, dont le PSG, Jadon Sancho n'est toutefois pas sur le marché comme l'annonce Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund.

Arrivé en provenance de Manchester City en 2017 pour environ 8M€, Jadon Sancho est aujourd'hui considéré comme une future star du football européen. Il faut dire qu'au Borussia Dortmund, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable et brille cette saison avec ses 17 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Et bien évidemment, ses prestations ne laissent pas insensibles la plupart des grands clubs européens, dont le PSG ou encore Manchester United. Malgré tout, Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, ne compte pas lâcher l'international anglais si facilement.

«La première option est de le garder le plus longtemps possible»