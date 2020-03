Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès jette un froid sur l'avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 10 mars 2020 à 1h45 par D.M.

Selon Pierre Ménès, une élimination ce mercredi en Ligue des champions face au Borussia Dortmund pourrait entraîner le départ de Neymar et de Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Le PSG joue son avenir en Ligue des champions ce mercredi. Après sa défaite en Allemagne lors du match aller (2-1), le club parisien accueille le Borussia Dortmund dans une rencontre qui se déroulera à huis clos, avec l'espoir de rallier les quarts de finale pour la première fois depuis 2016. Une nouvelle défaite à ce stade de la compétition pourrait avoir de lourdes conséquences pour le PSG et entraîner le départ de plusieurs stars à l’intersaison. Et à entendre Pierre Ménès, Neymar et Kylian Mbappé pourraient quitter le club parisien à la fin de la saison en cas d’élimination face au Borussia Dortmund.

« Une élimination remettrait en cause la présence de Neymar et de Mbappé la saison prochaine »