PSG - Malaise : Cette énorme annonce sur les ambitions de Neymar !

Publié le 9 mars 2020 à 4h15 par A.M.

A quelques jours du match retour contre le Borussia Dortmund, Neymar afficherait une énorme motivation en interne et compte bien permettre au PSG de se qualifier.

C‘est un petit événement. Mercredi, à l’occasion de la réception du Borussia Dortmund, Neymar disputera son premier match retour dans un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis son arrivée au PSG. Et après la défaite au match aller (1-2), le Brésilien sera attendu au tournant, et a croire Isabela Pagliari, journaliste d’Esporte Interativo, et proche des Brésiliens du PSG, Neymar compte bien réaliser un très grand match.

Neymar veut faire un grand match contre Dortmund