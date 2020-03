Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva aurait déjà une première idée pour Dortmund !

Publié le 7 mars 2020 à 18h45 par B.C. mis à jour le 7 mars 2020 à 18h47

Annoncé forfait dans un premier temps pour affronter le Borussia Dortmund, Thiago Silva a cependant repris l'entraînement avec le PSG et postule pour le choc du 11 mars prochain.

Touché contre Bordeaux, Thiago Silva était annoncé forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund ce mercredi. Cependant, la blessure du Brésilien évoluerait bien, et Thomas Tuchel a laissé entendre vendredi que le joueur de 35 ans pourrait figurer dans le groupe du PSG pour affronter le BVB : « Oui je suis plus optimiste depuis hier. Il n'a plus de douleurs. Cela fait 10 jours qu'il s'est blessé et c'était exactement le timing prévu. (...)Il va faire l'entraînement aujourd'hui, et on va augmenter l'intensité demain et dimanche. J'ai parlé avec lui et il prépare le match contre Dortmund. Il veut absolument jouer, mais il faut être patient, on décidera mardi ou mercredi matin. C'est le plan ».

Thiago Silva disponible pour Dortmund ?