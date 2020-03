Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva afficherait une énorme volonté avant Dortmund !

Publié le 7 mars 2020 à 15h45 par A.M.

De retour à l'entraînement, Thiago Silva semble connaître une évolution positive de sa blessure à la cuisse. Et en coulisse, il fait tout son possible pour être prêt afin de prétendre à une place contre le Borussia Dortmund.

« Il n'a plus de douleurs. Cela fait 10 jours qu'il s'est blessé et c'était exactement le timing prévu (...) Il va faire l'entraînement aujourd'hui (vendredi, NDLR), et on va augmenter l'intensité demain et dimanche. J'ai parlé avec lui et il prépare le match contre Dortmund. Il veut absolument jouer, mais il faut être patient, on décidera mardi ou mercredi matin. C'est le plan ». Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a annoncé une bonne nouvelle au sujet de Thiago Silva qui pourrait être de retour contre le Borussia Dortmund mercredi soir. De son côté, le Brésilien semble prêt à tout pour être disponible pour ce choc.

Thiago Silva veut absolument jouer contre Dortmund