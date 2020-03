Foot - PSG

PSG - Polémique : L'entraîneur de Strasbourg revient sur «l’affaire Neymar» !

Publié le 7 mars 2020 à 1h15 par A.C.

Thierry Laurey, coach de Strasbourg, est revenu sur la polémique qui a pu l’opposer à Neymar la saison dernière.

Certains supporters du Paris Saint-Germain ont dû pousser un ouf de soulagement. Le match prévu entre le PSG et le RC Strasbourg ce samedi, a en effet été reporté par la LFP, suite à « un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus ». Les fantômes autour de la blessure de la dernière rencontre de Neymar avec les Strasbourgeois, qui s’était soldée par une blessure et quasiment une fin de saison pour le joueur, ont donc été balayées... à quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund.

« Il n'y avait aucun contrat sur Neymar »