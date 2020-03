Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar ne sera pas retenu !

Publié le 6 mars 2020 à 4h30 par T.M.

L’été dernier, Leonardo n’a rien lâché pour Neymar. Toutefois, cette fois, le PSG devrait avoir une position bien différente.

Le feuilleton Neymar semble reparti pour un tour. En effet, ce mercredi, la presse espagnole a assuré que le FC Barcelone allait revenir à la charge pour la star du PSG. Après l’échec de l’été dernier, le club catalan compte bien faire céder Leonardo cette fois. Et le Barça pourrait bien avoir gain de cause pour Neymar.

Le PSG prêt à céder ?

Neymar sera-t-il au PSG la saison prochaine ? Au sein du club de la capitale, on ne fermerait aucune porte. En effet, selon les informations de Paris United, seul Kylian Mbappé serait intransférable. Pour le Brésilien, un départ semble donc bel et bien possible. Une brèche qui pourrait alors profiter au FC Barcelone. Mais encore faut-il trouver un terrain d’entente.