Mercato - PSG : Neymar aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 5 mars 2020 à 11h45 par A.M.

Quelques mois après l'interminable feuilleton qui l'a vu réclamer son départ du PSG, Neymar n'en démordrait pas pour son avenir et continuerait à forcer pour rejoindre le FC Barcelone.

L'été dernier, Neymar a grandement fait parler de lui. Le Brésilien voulait effectivement quitter le Paris Saint-Germain afin de retourner au FC Barcelone, club qu'il avait quitté en 2017. Toutefois, les deux clubs ne sont jamais tombés d'accord, malgré plusieurs offres du Barça, avec notamment plusieurs joueurs inclus dans la transactions. Et pourtant, cela n'aurait pas découragé le club blaugrana de revenir à la charge l'été prochain comme le révélait récemment Sport. Une perspective qui pourrait réjouir Neymar.

Neymar veut toujours quitter le PSG