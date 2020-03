Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Neymar provoqué par un homme fort d’Al-Khelaïfi ?

Publié le 5 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Comme l’été dernier, Neymar pourrait chercher à claquer la porte du PSG l’été prochain. Et ses relations compliquées avec Leonardo en seraient la principale cause…

Le feuilleton Neymar au FC Barcelone pourrait reprendre de plus belle l’été prochain ! Déjà l’été dernier, le numéro 10 du PSG avait longtemps cherché à quitter le Parc des Princes pour retourner au Barça, mais faute d’accord entre les deux clubs, Neymar était resté dans la capitale française. Depuis cet épisode, ses rapports avec Leonardo se seraient dégradés, ce qui devrait avoir un impact sur sa situation au PSG.

Neymar voudrait quitter le PSG

Comme l’a révélé Mundo Deportivo mercredi, Neymar voudrait toujours quitter le PSG lors du prochain mercato estival, et la raison de ce divorce programmé aurait un nom : Leonardo. L’attaquant brésilien n’accepterait plus cette situation tendue avec le directeur sportif emblématique du PSG, et il voudrait donc retourner au FC Barcelone en fin de saison. Affaire à suivre…