Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une stratégie de Bartomeu pour la prolongation de Messi ?

Publié le 5 mars 2020 à 1h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone jusqu’au printemps 2021, Josep Maria Bartomeu souhaiterait prolonger les contrats de Lionel Messi et de Marc-André Ter Stegen avant les prochaines élections présidentielles du Barça.

Depuis son altercation avec Éric Abidal début février sur Instagram en réponse aux propos accusateurs du secrétaire technique du FC Barcelone concernant la responsabilité du vestiaire blaugrana dans l’éviction d’Ernesto Valverde, Lionel Messi est annoncé sur le départ. Lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 dans lequel figure une clause lui permettant de partir dès cet été, le capitaine du FC Barcelone se montrerait agacé en interne des polémiques dont fait l’objet le Barça ces dernières semaines. Cependant, Josep Maria Bartomeu voudrait conserver Messi et même le prolonger.

Bartomeu déterminé à prolonger Messi et Ter Stegen avant la fin de son mandat de président !