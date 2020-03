Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare une révolution pour... Lionel Messi !

Publié le 3 mars 2020 à 14h00 par A.M.

Alors que le FC Barcelone traverse une période compliquée, le club catalan semble bien décidé à se renforcer de façon importante l'été prochain afin d'épauler Lionel Messi.

Battu par le Real Madrid dans le Clasico dimanche (0-2), le FC Barcelone a enchaîné une nouvelle prestation décevant après le nul arraché à Naples en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-1). Il faut dire que certaines recrues estivales ont du mal à s'imposer dans le onze de départ de Quique Setién dont l'effectif connait de nombreuses failles. Une situation qui commencerait d'ailleurs à agacer Lionel Messi qui semble de plus en plus isolé sur le front de l'attaque catalane.

Quatre recrues offertes à Lionel Messi