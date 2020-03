Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar totalement relancé par... Lionel Messi !

Publié le 3 mars 2020 à 10h45 par A.M.

Quelques mois après échoué à rapatrier Neymar, le FC Barcelone pourrait retenter sa chance l'été prochain avec pour objectif de redonner le sourire à un Lionel Messi de plus en plus isolé sur le front de l'attaque catalane.

L'été dernier, Neymar a tout fait pour quitter le Paris Saint-Germain et retourner au FC Barcelone. Toutefois, les deux clubs n'ont jamais réussi à tomber d'accord sur le montant du transfert. Par conséquent, le Brésilien est resté au PSG où il compte bien briller d'ici la fin de la saison, et cela passera notamment par une grande prestation contre le Borussia Dortmund le 11 mars prochain. Malgré tout, l'avenir de la star brésilienne ne sera pas mis de côté pour autant et le Barça pourrait revenir à la charge l'été prochain.

Le Barça veut offrir Neymar à Messi