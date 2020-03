Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça passerait à l'attaque dans ce dossier XXL !

Publié le 3 mars 2020 à 9h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs, Lautaro Martinez pourrait finalement rejoindre le FC Barcelone l’été prochain. Les dirigeants catalans auraient d’ores et déjà posé une offre sur la table. Explications.

Malgré l’arrivée de Martin Braithwaite il y a quelques semaines, de nombreux médias s’accordent à dire que le FC Barcelone souhaiterait s’attacher les services d’un attaquant d’un plus gros calibre l’été prochain. Après les blessures longue durée de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé, Lionel Messi semble porter à bout de bras l’attaque du Barça. Un renfort pourrait aussi palier d’éventuelles blessures la saison prochaine. Après la défaite face au Real Madrid (2-0), les dirigeants barcelonais auraient jeté leur dévolu sur Lautaro Martinez. Le club blaugrana ferait de l’attaquant de l’Inter Milan une priorité pour l’été prochain et une offre serait déjà sur la table...

Une offre comportant deux joueurs