PSG - Clash : Le clan Neymar fait une annonce après son gros coup de gueule !

Publié le 6 mars 2020 à 12h45 par A.M.

Frustré que le PSG ne l'ait pas laissé jouer avant le choc à Dortmund, Neymar n'avait pas manqué d'afficher sa déception. Mais selon son entourage, cet épisode est digéré.

Victime d'une lésion chondro-costale le 1er février dernier, Neymar avait été laissé au repos jusqu'au déplacement à Dortmund le 18 février. Un choix qui avait perdre le rythme au Brésilien dont la prestation en Allemagne avait déçu malgré son but. Après la rencontre, Neymar avait d'ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet : « C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin ».

«Il est passé à autre chose»