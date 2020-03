Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s'enflamme littéralement pour le retour du «vrai Mbappé» !

Publié le 5 mars 2020 à 23h45 par A.M.

Auteur d'un triplé contre l'OL mercredi soir, dont une chevauchée fantastique de 70 mètres, Kylian Mbappé est encensé par Pierre Ménès qui se réjouit du retour en forme de l'attaquant du PSG.

Après une période un peu poussive durant laquelle il n'a pas manqué d'afficher sa frustration et son agacement, Kylian Mbappé semble de retour à son meilleur niveau. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive contre Dijon samedi en Ligue (4-0), le Champion du monde a cette fois-ci inscrit un triplé contre l'OL en demi-finale de la Coupe de France (5-1) dont un rush magnifique de 70 mètres sur le troisième but. Egalement à l'origine du penalty obtenu par Edinson Cavani, Kylian Mbappé était dans tous les bons coups et revient donc à son meilleur niveau au meilleur moment, à savoir à moins d'une semaine du match retour contre le Borussia Dortmund. Et Pierre Ménès ne manque pas saluer le retour en forme de l'ancien Monégasque.

«On retrouve le vrai Mbappé dont tout le monde va avoir besoin»