PSG - Malaise : Le club met les choses au clair pour la prise de poids de Neymar !

Publié le 6 mars 2020 à 9h15 par A.D.

Il semblerait que Neymar ne soit pas au top de sa forme physique ces dernières semaines. Le PSG aurait lâché ses vérités sur la présumée prise de poids de sa star brésilienne.

Neymar n'aurait pas pris le moindre kilo. C'est en tous les cas ce qu'aurait affirmé le PSG. En manque de rythme avant le déplacement à Dortmund (2-1), la star brésilienne aurait grossi. D'après les indiscrétions de Goal , divulguées le 24 février, le PSG regretterait la baisse de forme de Neymar, et plus particulièrement sa prise de poids. Une information totalement balayée dans les colonnes de L'Equipe ce vendredi matin.

Le PSG nie en bloc la prise de poids de Neymar