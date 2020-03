Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps interpelle le PSG pour Mbappé !

Publié le 5 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG a décidé de ne pas libérer Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques, Didier Deschamps s'est prononcé sur le choix du club de la capitale.

« Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes. » Il y a quelques jours, Noël Le Graët révélait que Kylian Mbappé était pré-convoqué pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront l'été prochain à Tokyo. Toutefois, le PSG a envoyé un courrier à la FFF pour annoncer que l'attaquant français ne serait pas libéré pour les JO. Une situation évoquée par Didier Deschamps en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations.

«Le PSG est dans son droit, comme tous les clubs»