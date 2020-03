Foot - PSG

PSG : Thiago Motta a validé une pépite de Tuchel

Publié le 4 mars 2020 à 11h26 par G.d.S.S. mis à jour le 4 mars 2020 à 11h27

Alors que Tanguy Kouassi fait son trou cette saison en équipe première du PSG, l’un de ses anciens formateurs lâche une anecdote sur Thiago Motta.