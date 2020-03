Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé retenu par le PSG pour les JO ? La réponse de Deschamps

Publié le 3 mars 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé souhaitait participer aux Jeux Olympiques 2020, le PSG s‘opposerait à cela. Une décision commentée par Didier Deschamps.

Selon les dernières informations, le PSG aurait refusé de libérer Kylian Mbappé pour Jeux Olympiques qui auront lieu cet été. Alors que le joueur de 21 ans souhaitait être de l’aventure à Tokyo, la direction parisienne aurait pris la main, ne voulant lâcher aucun joueur pour ce rendez-vous. La compétition ne faisant pas partie du calendrier de la FIFA, le club peut alors tout à fait empêcher son joueur d’y participer. C’est ce que le PSG aurait donc fait pour Mbappé.

Deschamps accepte la décision du PSG