PSG : Bonne nouvelle pour le retour face à Dortmund !

Publié le 3 mars 2020 à 19h20 par T.M.

Alors que le PSG devra remonter un écart d’un but face au Borussia Dortmund, le club de la capitale peut se réjouir de l’absence de Marco Reus pour cette rencontre.