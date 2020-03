Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo a aussi pris une énorme décision pour l'été de Neymar !

Publié le 3 mars 2020 à 18h15 par La rédaction

Après le refus du PSG de voir Kylian Mbappé participer aux Jeux Olympiques, c’est au tour de Neymar de se voir refuser la même chose par la direction parisienne.

Les Jeux Olympiques auront lieu cette année du 24 juillet au 9 août à Tokyo, et les stars du football mondial commencent à s'intéresser de plus en plus à cette compétition. C’était notamment le cas de Kylian Mbappe, mais Leonardo et la direction du PSG auraient d’ores et déjà annoncé leur refus de voir leur star se rendre au Japon. Une position qui ne concernerait pas seulement le Français puisque cela devrait également être le cas d’une autre star du PSG : Neymar.

Pour Neymar c’est non aussi !