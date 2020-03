Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel annonce la couleur pour Mauro Icardi !

Publié le 3 mars 2020 à 17h15 par A.M.

Après un début d'année 2020 délicat, Mauro Icardi semble toutefois retrouver son meilleur niveau comme l'explique Thomas Tuchel qui dévoile l'une des raisons du passage à vide de l'Argentin.

Arrivé en toute fin de mercato estival en provenance de l'Inter Milan, Mauro Icardi a connu d'excellents débuts à l'a pointe de l'attaque du PSG au point de reléguer Edinson Cavani sur le banc de touche. Cependant, ces dernières semaines, la tendance commençait à s'inverser puisque l'international argentin a connu un début d'année 2020 assez compliqué, pendant que la Matador semblait retrouver la forme. Malgré tout, Thomas Tuchel assure que Mauro Icardi est bien de retour et qu'il va falloir compter sur lui pour les prochains rendez-vous cruciaux du PSG.

«Il a absolument envie de jouer et c'est très bien pour nous»

« Il est toujours très professionnel. Il y a plusieurs raisons qui explique sa situation, mais surtout il est arrivé très tard ici sans adaptation et sans préparation. Et j'ai vu beaucoup de cas comme ça de joueurs qui arrivent très tard dans le groupe et qui commencent très bien parce qu'on n'attend pas beaucoup d'eux et après ça se complique. Mais il faut être patient avec lui. Et on a aussi Edi qui peut jouer. Mais pendant les derniers matches et entraînements, il a retrouvé la faim et la forme. Il a absolument envie de jouer et c'est très bien pour nous », assure le technicien allemand en conférence de presse.