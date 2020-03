Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale en préparation pour Icardi ?

Publié le 3 mars 2020 à 11h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait déjà commencé à travailler à un très gros dossier en vue du prochain mercato estival.

La Ligue 1 et la France ne semblent plus réussir à Mauro Icardi. Alors que tout semblait aller pour le mieux, l’attaquant prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain a commencé à montrer un visage moins séduisant sur le terrain. Ainsi, l’Argentin pourrait déjà plier bagages, puisque Leonardo serait au courant de son envie de retrouver la Serie A et l’Italie, où est toujours installée sa famille. En bon négociateur, le directeur sportif du PSG aurait l’intention de tirer avantage de cette situation...

De Sciglio, Dybala, Pjanic... Le plan de Leonardo