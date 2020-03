Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel envoie un message très fort à Neymar !

Publié le 3 mars 2020 à 16h15 par A.M.

Suspendu contre Dijon samedi (4-0), Neymar sera de retour à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France contre l'OL mercredi. Pour le plus grand plaisir de Thomas Tuchel.

Blessé durant la première moitié du mois de février, Neymar était apparu en manque de rythme contre le Borussia Dortmund (1-2). Afin d'arriver dans les meilleurs conditions pour le match retour contre les Allemands, le Brésilien comptait enchaîner les matches mais il a connu un nouveau coup d'arrêt. Après avoir écopé d'un carton rouge contre les Girondins de Bordeaux (4-3), le numéro 10 du PSG était suspendu contre Dijon samedi et fera donc son retour contre l'OL mercredi en demi-finale de la Coupe de France avant d'affronter Strasbourg samedi, ultime répétition avec de retrouver le Borussia Dortmund.

«Je pense qu'il est prêt et il est confiant»