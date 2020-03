Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès s’inquiète d’un choix fort de Tuchel pour Dortmund…

Publié le 2 mars 2020 à 0h45 par La rédaction

Samedi, Leandro Paredes a débuté la rencontre face Dijon sur le banc. Pierre Ménès y voit un très gros message de Thomas Tuchel et pousse un coup de gueule.

Voilà un an que Leandro Paredes a rejoint le Paris-Saint-Germain. Le milieu argentin a signé pour quatre saisons en faveur du club de la capitale, mais plus le temps passe, plus l’ancien joueur du Zenith Saint-Pétersbourg ne semble plus faire partie des plans de Thomas Tuchel. Alors qu'il a déjà mis de côté Paredes pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions à Dortmund, l'Allemand pourrait bien en faire de même pour le match retour le 11 mars prochain. Et Pierre Ménès ne cache pas sa déception.

« C’est une énorme erreur »