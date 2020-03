Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva aurait un objectif clair pour Dortmund !

Publié le 2 mars 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Victime d'une blessure au biceps fémoral contre Bordeaux, Thiago Silva ferait tout son possible afin d’être opérationnel pour le match retour face au Borussia Dortmund. Mais le club afficherait une certaine prudence.

Sorti sur blessure lors de la victoire face à Bordeaux, le 23 février dernier (4-3), Thiago Silva n’a toujours pas retrouvé le chemin de l’entraînement. Victime d’une rupture du biceps fémoral, le défenseur central du PSG doit encore patienter avant de rechausser les crampons, lui qui pourrait être opérationnel d’ici le 11 mars, date du huitième de finale retour de Champions League face au Borussia Dortmund. Pourtant, Le Parisien explique ce lundi que Thiago Silva devrait repousser son retour sur les terrains.

Objectif Dortmund pour Thiago Silva, mais…