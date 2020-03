Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Lampard sur l’avenir de Kepa Arrizabalaga !

Publié le 2 mars 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que Kepa Arrizabalaga a été annoncé comme un possible successeur de Keylor Navas dans les buts du PSG, l’avenir de l’Espagnol pourrait bien toujours s’écrire à Chelsea selon Frank Lampard.

Entre Frank Lampard et Kepa Arrizabalaga, ce n’est clairement pas l’histoire d’amour. Ces dernières semaines, le portier espagnol a été relégué sur le banc de touche par l’entraîneur de Chelsea. De quoi forcément jeter un froid sur son avenir chez les Blues et les rumeurs se sont multipliées depuis. Dernièrement, il a notamment été question d’une possible arrivée du côté du PSG. Au sein du club de la capitale, on aurait coché le nom de Kepa afin de remplacer Keylor Navas à l’avenir.

« Un avenir à long terme à Chelsea ? Oui »