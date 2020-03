Foot - PSG

PSG : Tuchel évoque un huis clos contre Dortmund

Publié le 3 mars 2020 à 15h25 par G.d.S.S. mis à jour le 3 mars 2020 à 15h29

En raison de l’épidémie de coronavirus, la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund pourrait être disputée à huis clos. Mais Thomas Tuchel regretterait une telle décision…