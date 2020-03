Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel se fait fracasser en coulisse pour Paredes !

Publié le 7 mars 2020 à 9h15 par A.M.

Alors qu'il avait décidé d'écarter Leandro Paredes pour le déplacement à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel suscite de plus en plus de doute en interne concernant sa gestion.

La situation de Leandro Paredes est une énigme. Recruté pour 47M€ il y a un peu plus d'un an, l'international argentin a mis du temps avant de prendre ses marques au PSG. Toutefois, cette saison, l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma est clairement monté en puissance au point de bénéficier d'un temps de jeu important en fin d'année dernière. Contre Pau en Coupe de France fin janvier, Leandro Paredes avait été désigné capitaine par Thomas Tuchel. Et pourtant, quelques jours plus tard, le technicien allemand laissait son milieu de terrain en tribunes à l'occasion du déplacement à Dortmund.

La gestion de Paredes ne passe pas...