PSG - Malaise : Tuchel envoie un message très fort pour Neymar !

Publié le 6 mars 2020 à 15h45 par A.M.

Malgré le passif entre Neymar et Strasbourg, Thomas Tuchel assure qu'il n'affiche aucune crainte avant les retrouvailles avec le Alsaciens et que le Brésilien sera bien présent.

Entre Neymar et Strasbourg, ce n'est pas l'amour fou. La saison dernière, à l'occasion de la venue des Alsaciens au Parc des Princes, le Brésilien s'était de nouveau blessé au pied droit. Une rechute due à un contact musclé avec Anthony Gonçalves, et qui avait privé Neymar des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A l'issue de ce match viril, Thierry Laurey avait d'ailleurs défendu ses joueurs et critiqué le comportement du numéro 10 du PSG. Par conséquent, à l'occasion des retrouvailles entre Parisiens et Alsaciens, samedi au stade de la Meinau, certains observateurs s'interrogent sur la nécessité d'aligner Neymar. Mais pour Thomas Tuchel, il n'y a aucune crainte à avoir.

Tuchel ne craint pas une blessure de Neymar