PSG - Malaise : L'entourage de Neymar annonce la couleur pour Dortmund !

Publié le 6 mars 2020 à 17h45 par A.M.

A quelques jours du match retour contre le Borussia Dortmund, Neymar semble très motivé pour ce choc à tel point que son entourage assure qu'il sera prêt.

« Il est plus calme. Contre Bordeaux il a fait un bon match avec malheureusement un carton rouge à la fin (...) Je pense qu'il est prêt et il est confiant. Il a juste envie de retrouver le rythme . » Il y a quelques jours, Thomas Tuchel affichait son optimisme concernant l'état de forme de Neymar. Il faut dire que le physique du Brésilien inquiète puisqu'il semble avoir perdu le rythme à cause de sa blessure aux cotes qu'il l'avait privé de deux semaines de compétition avant le déplacement à Dortmund. Mais pour le match retour, il sera prêt comme l'assure son entourage.

«Il va bien, il s'entraîne très dur»