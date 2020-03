Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Mbappé... Andy Delort dézingue encore Leandro Paredes !

Publié le 5 mars 2020 à 16h15 par B.C.

Invité de RMC ce mardi, Andy Delort s'en est de nouveau pris à Leandro Paredes.

Andy Delort va se souvenir de ses confrontations face au PSG cette saison. En effet, l'international algérien avait eu une altercation avec Neymar lors du match aller le 7 décembre dernier, avant de s'en prendre à Leandro Paredes dans la presse en marge du déplacement au Parc des Princes en février. Finalement, l'attaquant montpelliérain avait fait la paix avec les joueurs du PSG, mais il n'a pas hésité à en rajouter une couche sur l'Argentin ce mardi, sur RMC .

« Le pire c'est Paredes »